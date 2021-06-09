شكرا لقرائتكم خبر عن كليتان جديدتان للفضاء وعلوم الطاقة بجامعة القاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استعرض د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، ود. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدداً من المشروعات الكبرى التي تقام في الجامعة، خلال الفترة المقبلة، ومناقشة والجدول الزمني، لتنفيذها.

وقالت جامعة القاهرة، في بيان إن هذه المشروعات تشمل إنشاء كليات جديدة، من بينها كلية لعلوم الفضاء، وأخرى لعلوم الطاقة، وكذلك الجامعة الدولية والتي تعد أول جامعة برامج. كما تشمل المشروعات، استكمال أعمال مستشفى ثابت ثابت، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وليكون كذلك أول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.

وتتضمن المشروعات الجديدة لجامعة القاهرة، إنشاء مجمع طبي جديد لمستشفى أطفال أبو الريش، التابع للجامعة، واستكمال تنفيذ المعهد القومي للأورام الجديد 500500، الذي يقام بمدينة الشيخ زايد، ويعتبر من المشروعات الكبرى، التي تنفذها الجامعة، بهدف توفير أفضل خدمة لمرضى السرطان، على أعلى مستوى علاجي، وتشغيلي، وهندسي، بمعايير عالمية.

كما تمت مناقشة إجراءات افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام القديم، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية له، إلى جانب مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني.