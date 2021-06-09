شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة للاستثمار المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، على تأسيس شركة ذا بيراميد للاستثمار المباشر (The Pyramid Private Equity Co ) شركة توصية بالأسهم، كأول شركة في السوق المصرية تستثمر في الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت تللك الآلية المستحدثة.

وصدرت موافقة هيئة الرقابة المالية الموافقة على تأسيس ذا بيراميد للاستثمار المباشر، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها برأسمال مبدئي 10 ملايين جنيه مدفوعة بالكامل.

ويتوزع هيكل المساهمين بين شركة دلتا انسبير لإدارة المشروعات كشريك متضامن وشركة 138 بيراميدز لإدارة المشروعات، كشريك مساهم، وستركز الشركة أنشطها في مجال الاستثمار في المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل جمهورية مصر العربية، وتستهدف الوصول بحجم استثماراتها إلى أكثر من مليار جنيه بالشراكة مع العديد من البنوك التي تستهدف نمو قطاع الـSME’s .

ويضم مجلس إدارة الشركة الجديدة الدكتور أحمد دوريش وزير التنمية الإدارة الأسبق ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لخليج السويس الأسبق، ونيفين الطاهري عضو مجلس النواب التي شغلت عضوية مجالس إدارات العديد من البنوك والهيئات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وخليل البواب العضو المنتدب لمصر للاستثمارات المالية، رندا عبدو مدير و شريك شركة marketing mix.