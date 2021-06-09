شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي فوق 70$ للبرميل للمرة الأولى فى 3 سنوات والأنظار على التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،ليتداول الخام الأمريكي فوق 70$ للبرميل للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،ويسجل خام برنت أعلى مستوى فى عامين ، بعد انخفاض جديد فى المخزونات الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،ويدعم الأسعار أيضا آمال الطلب على الوقود فى أوروبا بعد رفع قيود السفر ،بالإضافة إلى تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة حول سريان العقوبات الاقتصادية على إيران.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 0.9% إلى مستوي 70.60$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 70.00$، وسجل أدنى مستوي عند 69.98$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.9% إلى مستوي 72.80$ للبرميل الأعلى منذ أيار/مايو 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 72.13$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.13$.

عند تسوية الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي " أنتوني بلينكن".

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 4 حزيران/يونيو، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بحوالي 3.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 481.3 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.3 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 200 ألف برميل، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.8 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ شباط/فبراير الماضي ، والولايات المتحدة لا تزال أكبر منتج للنفط فى العالم.

ويدعم أسعار النفط أيضا ،النظرة المستقبلية حول مستويات الطلب على الوقود فى أوروبا ، خاصة بعد رفع قيود السفر فى القارة العجوز بعد تلقي المزيد من الأشخاص التطعيم ضد فيروس كورونا.

أوضحت بعض البيانات أن الازدحام المروري فى 15 مدينة أوروبية كبرى بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس كورونا فى آذار/مارس 2020.

قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" يوم الثلاثاء إنه حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي ،فإن مئات العقوبة الأمريكية على طهران ستظل سارية.