شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره بفعل انخفاض عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،بصدد تكبد ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل انخفاض واسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سوف توفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 89.94 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.13 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.13 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات ضعيفة فى أوروبا والصين.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء من 2.0% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.503% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سوف توضح مدي تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ،وتوفر تسعيرا ملائما لاحتمالات قرب تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.

على حسب مصادر عديدة سوف يبدأ الحزب الديمقراطي اليوم فى عملية إعداد مشروع قانون البنية التحتية للتصويت فى مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزب الجمهوري أو بدونه.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" إن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليون دولار ستكون مفيدة للولايات المتحدة ،حتى لو ساهمت فى ارتفاع التضخم فى البلاد ،وأدت إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.