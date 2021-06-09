شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل بالجلسة السابقة ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب هبوط قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية لمخاوف بشأن الطلب فى الصين.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 455.66 نقطة ، بفضل صعود قطاع السفر والترفيه.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بعد بيانات ضعيفة فى الصين ، جددت المخاوف حيال الطلب فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت شبه مستقر ،مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، فى انتظار بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الخميس.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.6% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.