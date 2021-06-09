شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفضل انخفاض عائد السندات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل انخفاض واسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، قبل يوم من صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.2% إلى 1,896.34$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,892.11$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,887.28$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 2.0% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.503% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سوف توضح مدي تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,037.33 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.