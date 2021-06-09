شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، وننتظر استئناف التداولات الإيجابية للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1928.60، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بثبات السعر فوق 1868.00، مع الإشارة إلى أن القناة الصاعدة التي تحصر التداولات الحالية تملك أهداف إيجابية ممتدة تتخطى مستوى 1928.60 لتصل إلى مناطق 1945.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد