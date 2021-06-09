الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 09-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، وننتظر استئناف التداولات الإيجابية للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1928.60، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بثبات السعر فوق 1868.00، مع الإشارة إلى أن القناة الصاعدة التي تحصر التداولات الحالية تملك أهداف إيجابية ممتدة تتخطى مستوى 1928.60 لتصل إلى مناطق 1945.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1920.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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