شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية ليقترب من حاجز 1.4200، ولا يزال السعر ضمن النطاق الجانبي الذي تظهر ملامحه بالصورة، بانتظار كسر الدعم 1.4095 أو اختراق المقاومة 1.4238 لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح.

وللتعرف على تفاصيل المستويات المذكورة والأهداف المتوقعة من اختراقها، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي