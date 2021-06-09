شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية طفيفة ويقترب تدريجياً من مستوى المقاومة 1.2205، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.2175، حيث أشرنا صباحاً إلى أن السعر يحتاج لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نشير إلى أن اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2300، في حين إن كسر الدعم سيشكّل ضغط سلبي ليدفع السعر إلى مستوى 1.2064 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي