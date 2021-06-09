شكرا لقرائتكم خبر عن توحيد الجهود يدعم صادرات المملكة في الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المشاركون في لقاء افتراضي عقدته غرفة الشرقية بين اللجنة الوطنية للصادرات بمجلس الغرف السعودية وعدد من ممثلي المصانع الوطنية بالمنطقة الشرقية، إلى التعاون والتنسيق المشترك لدعم خيار التصدير بهدف تطوير عطاءات المصانع الوطنية، ورفع مستوى مساهمتها في الناتج الوطني الإجمالي، ودعم وجود السلع الوطنية في الأسواق العالمية.

واستعرض اللقاء خطة عمل اللجنة للدورة الجديدة 1441/1444 وما تقدمه من خدمات للقطاعات العاملة في هذا الشأن، خاصة المصانع الوطنية الرامية للوجود في الأسواق الخارجية، فيما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصادرات، والعمل معًا لتذليل الصعوبات ومعالجة المعوّقات، وتعزير مستوى وجود السلع والمنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للصادرات تركي بن معمر: إن اللجنة ومن خلال استراتيجيتها الجديدة تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة لها بزيادة تمثيل القطاعات المستهدفة، وتوطيد الشراكات، وحصر للمعوقات والفرص، وتقديم للمشورة والمشاركة الفاعلة مع الجهات.

وشدد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، على أهمية توحيد الجهود، والتنسيق فيما بين القطاعات الصناعية مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تكاتف المصدرين مع بعضهم لتنمية الصادرات غير النفطية حسبما أكدت عليه رؤية المملكة 2030، وبما تقدمه الدولة من حوافز متعددة.

وأضاف آل الشيخ أن الصادرات الوطنية غير النفطية بحسب آخر إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت ارتفاعًا بما نسبته 23.1% في الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2020، إذ سجّلت 59.9 مليار ريال مقابل 48.7 مليار ريال خلال الربع الأول لعام 2020، وارتفعت بشكل عام نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات الوطنية من 25.4% في الربع الأول لعام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول لعام2021.

وأبدى تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل قطاع التصدير، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، داعيًا لتكثيف الجهود نحو استقطاب الشركات المصدرة للمنتجات والخدمات وتقديم كامل الدعم لها بتذليل تحديات نفاذ صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وإرساء مسارات أوسع للتواصل بين المُصنعين والمُصدرين.