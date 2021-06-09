شكرا لقرائتكم خبر عن 20 يونيو آخر موعد للمقترحات حول مسودة «فحص الاندماج والاستحواذ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للمنافسة المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم، إلى الاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وإبداء المقترحات والملاحظات.

وأوضحت الهيئة أن طرح مسودة الدليل لاستطلاع آراء العموم يأتي انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها، مبينة أن الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والمستشارين القانونيين؛ لاستيضاح منهج الهيئة في تطبيق مبادئ المنافسة عند فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

وأفادت أنه يمكن الاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ عبر زيارة الموقع الإلكتروني مبينة أن استقبال الآراء والمقترحات حول المسودة يكون عبر البريد الإلكتروني، ومهلة استقبال المرئيات تنتهي بتاريخ 20 يونيو 2021.