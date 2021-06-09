شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التعدين على طريق العالمية.. بيع 3.68 مليون أوقية ذهب وفضة أهم المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع التعدين المصرى إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية حيث شهدت الفترة يوليو2014/يونيه2021 تحقيق عدد من المؤشرات من أهمها
1-بيع حوالى 3.68 مليون أوقية ذهب وفضة .
2-القيمة الإجمالية حوالي 4.5مليار دولار .
3- تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 139 مليون دولار .
4- إنتاج كمية حوالى 59.4مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية.
-5بدء تنفيذ اكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بالوادى الجديد .
-6 يجرى حاليا انشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد.
-7 تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج.
-8توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية .
-9الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى .
-10بنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.
-11إجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.
-12 وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور القادمة
-13لأول مرة جذب 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 82 منطقة بإستثمارات 60 مليون دولار .
-14مزايدات عالمية ناجحة للبحث عن الذهب والخامات والمعادن في مصر.
15-تهدف جهود التطوير لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 5.% حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.
-16في بداية العام الحالى التوقيع مع عدد 8 شركات بإجمالى عدد 16 عقد للبحث والتنقيب عن الذهب.
-17 الإعلان عن جولة ثانية لمزايدة البحث عن الذهب في نوفمبر 2020 وجارى حاليا تلقى العروض من المستثمرين .
-17طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة.