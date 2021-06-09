شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى لم ينجح بالعهود السابقة لعدم وجود برامج حماية اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادى فى العهود السابقة لم تنجح بسبب عدم وجود برامج حماية اجتماعية، مضيفا: "هناك برامج فى الإصلاح الاقتصادى لم تنجح بسبب أن الحماية الاجتماعية لم تسير معها بنفس الفاعلية والقوة، وبدا أن هناك إدراكا بأن برامج الحماية الاجتماعية مهمة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه "يحدث فى مصر": برامج الحماية الاجتماعية لها تأثير وتمس طبقة من الشعب، ولا بد من حمايتها، والدولة تبنى نظام تأمين صحى شامل بدأ فى بورسعيد، وتحسن أحوال أصحاب المعاشات وتوفر خدمات توصيل الغاز للمنازل وسكن اجتماعى ودعم رغيف العيش والسلع التموينية، ومتابعا: عشرات المليارات تدعم المواطن لتوفير حماية اجتماعية له.

وأشار الوزير إلى أننا نتعامل بشكل مستمر مع تحسين مستوى المعيشة للمواطن، ونعمل منذ 2016 فى إصلاح العديد من المجالات ونحقق إصلاح مستدام، والإصلاح مستمر بلا توقف وليس هناك موعد أقصى له، ولو توقف الإصلاح لعادت الأمور كما كانت فى الماضى، والإصلاح يحسن معيشة المواطن.