شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة اخرى ليغلق عند مستوى 6838 نقطة، وذلك خلال جلسة امس الثلاثاء، وفي ظل تدني كميات التداول، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الحالي عند 6900 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط عليه لاسفل للوصول لمستوى الدعم 6700 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,819 بينما مستوى المقاومة هو 6,856 نقطة