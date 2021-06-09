شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة اخرى ليغلق عند مستوى 10666 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10700 نقطة، مما يعد اشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,643 بينما مستوى المقاومة هو 10,714 نقطة