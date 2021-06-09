شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.557 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية شهر مارس الماضي، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 1.57 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1.52 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط