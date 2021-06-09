شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى ليغلق عند مستوى 17.51 ريال خلال جلسة امس الثلاثاء، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 18.10 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 17.40 ريال كمستوى اول ثم 17 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.10ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.28 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.74 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط