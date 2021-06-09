شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) قد يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4.56 ريال، ليفقد بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى 4 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.39 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط