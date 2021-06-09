شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يعوض خسائر ثلاثة اسابيع -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 289 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 293 فلس كمستوى اول ثم 305 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 280فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 286.0 وبين مستوى المقاومة هو 293.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد