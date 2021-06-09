شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 105 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 100 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 115 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 98 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 102.0 وبين مستوى المقاومة هو 109.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد