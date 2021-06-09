شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 111 فلس، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 98 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 106 فلس وبين مستوى المقاومة هو 112 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط