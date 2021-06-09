شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 63.40 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 67 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 58 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 62.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 63.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط