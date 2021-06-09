شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 693 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداولاته، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 680 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 750 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 680 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 679 وبين مستوى المقاومة هو 716 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد