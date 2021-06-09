شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 18.50 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى22.80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16 فلس كمستوى اول ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 22 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16 فلس وبين مستوى المقاومة هو 19.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط