شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 09-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 591 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 584 فلس كمستوى اول ثم 565 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 586 فلس وبين مستوى المقاومة هو 594 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط