شكرا لقرائتكم خبر عن «بدائل تسوية المنازعات» تستقطب الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن المملكة تعيش نقلة نوعية على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة، في إطار إرادة نافذة من لدن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة لبناء بيئة صديقة للمستثمرين وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك في ثنايا تقرير مطول أعده المركز السعودي للتحكيم التجاري ونشره في نسخة عام 2021 من التقرير السنوي (التحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا) الذي تصدره مجلة التحكيم العالمية، المنصة الإعلامية الدولية المختصة والأهم والأكثر تأثيرا عالميا في التحكيم وبدائل تسوية المنازعات، حيث يستقي منها ممارسو الصناعة، من مراكز تحكيم ومكاتب محاماة وشركات كبرى، أبرز المستجدات والتطورات على المستوى العالمي.

وعرض التقرير على نحو مفصل الكيفية التي تسهم بها بدائل تسوية المنازعات في تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة بالمملكة، والمنوال الذي سارت عليه الحكومة من أجل المواءمة بين منظومة تشريعاتها الوطنية وأفضل المعايير والممارسات الدولية، والفاعلين الرئيسيين في إرساء أسس راسخة لهذه الصناعة.