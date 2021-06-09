«المالية» توضح: لماذا تم إخضاع مأكولات الدليفري لضريبة القيمة المضافة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة المالية عن سبب إخضاع المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحلات التي تقدم خدمات التوصيل عبر مواقعها الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.

وقال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن قرار وزير المالية بإخضاع مأكولات "الديلفري" لضريبة القيمة المضافة جاء لمعالجة تشوه ضريبي.

وأضاف أبو عيش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بوزارة المالية، أنه تم اكتشاف ثغرة بعدم خضوع تعاملات هذه المطاعم والمحلات التي تتم عبر طلب البضائع عن طريق الإنترنت وجاء القرار لمعالجة هذه الثغرة.

وعن المقترحات الدولية بإخضاع أرباح الشركات من عمليات التجارة الإلكترونية للضرائب في الدول التي تتم بها هذه العمليات، قال أبو عيش إن هذا القرار في حال اتخاذه سيكون له انعكاس على كل دول العالم ومن ضمنها مصر، موضحاً: "نحن متداخلون مع هذا القرار ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية لبحث حقوق الدول من هذه الضريبة".