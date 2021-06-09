شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وتطوير 1500 آخرين خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تتضافر جهود مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية التى يتم من خلالها تبنى التكنولوجيات الرقمية لتطوير وتنمية كافة القطاعات؛ موضحا التطور الذى شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار السنوات الثلاث الماضية والذى انعكس على ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادى للقطاع الذى نجح فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا على مدار عامين متتالين؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر فى العديد من التقارير الدولية المعنية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى كان من أبرزها تقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى كما احتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت فى ندوة "استراتيجية مصر الرقمية.. الفرص والتحديات" التى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري.

وفى كلمته أوضح الدكتورعمرو طلعت أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية، والتى تم إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تعاون الوزارة مع اجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول الى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية؛ حيث تم تطوير 1600 مكتب وجارى العمل خلال العام الحالى لتطوير 1500 اخرين ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة الى 3100 مكتب من اجمالى 4 الاف مكتب على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن استراتيجية بناء القدرات يتم تنفيذها من خلال عقد شراكات مع شركات وجامعات عالمية لإتاحة فرص التدريب من أجل التوظيف بهدف تدريب 115 الف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه فى العام المالى الحالى وذلك وفقا لمنهج هرمى يتدرج فى مستوياته بدءا بإتاحة برامج تدريب أولية ثم يتدرج فى التخصص والتعمق لبناء القدرات فى التخصصات التكنولوجية المختلفة؛ موضحا أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم تقديم برنامج ماجستير مهنى فى تخصصات تكنولوجية بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تم انشاء مركز البحوث التطبيقية لتطوير حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مستعرضا أهم المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لرعاية الابداع التكنولوجى والتى من أبرزها نشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى الجامعات الإقليمية، كما يتم انشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد تطورا كبيرا وريادة إقليمية فى مجال رعاية الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات مصر الرقمية اعتمادا على البرمجيات والنظم التى يتم تطويرها وانتاجها من قبل القطاع الخاص؛ مؤكدا على حرص الوزارة على إطلاق برامج ومبادرات لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى من أبرزها مبادرة فرصتنا .. رقمية والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة ١٠ ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه تم ضخ استثمارات بنحو 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت وهو ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021؛ ويتم حاليا استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى ؛ منوها إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021؛ موضحا أنه يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيئة الرقمية حيث تم اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الخاصة به، كما تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا لاصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

حضر الندوة المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، و الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندى المصري.