شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق على ارتفاع و"داو جونز" يواصل التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار الترقب للبيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة.



وانخفض العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 8.2% خلال أبريل/نيسان مسجلا 68.9 مليار دولار.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



يأتي ذلك في ظل المتابعة اللصيقة أيضا لتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة توجهات السياسة النقدية.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% أو ما يعادل 82 سنتا وأغلق الخام عند 70.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وسجل الخام أعلى سعر عند 70.2 دولار وأقل سعر عند 68.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.02% أو ما يعادل 73 سنتا وأغلق عند 72.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.4 دولار وأقل سعر عند 70.7 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 345990 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34665 نقطة وأقل مستوى عند 34452 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4227 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4236 نقطة وأقل مستوى عند 4208 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 13924 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13981 نقطة وأقل مستوى عند 13831 نقطة.