شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات "بوينج" من الطائرات تتجاوز الطلبيات الملغاة في مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بوينج" أن مبيعاتها من الطائرات تجاوزت حجم الطلبيات التي تم إلغائها في مايو/أيار، وذلك للشهر الرابع على التوالي الأمر الذي يعكس مدى تعافي صناعة الطائرات من تداعيات جائحة كورونا بشكل ملحوظ.



وكشفت "بوينج" في بيان رسمي عن أنها تلقت 73 طلب شراء جديد على طائراتها في الشهر الماضي من بينها 61 طائرة من طراز "ماكس".



وأضافت الشركة الأمريكية أنها تلقت طلبيات من شركة "ساوث ويست إيرلاينز" التي رفعت عدد طلبياتها إلى 34 طائرة إضافية من "ماكس 7" في عام 2021 بجانب خيارات لتسليم 32 طائرة في الفترة بين عامي 2026 و2027.



وتجدر الإشارة إلى أن "بوينج" سلمت 17 طائرة في مايو/أيار ليصل إلى 111 طائرة منذ بداية عام 2021 حتى نهاية الشهر الماضي في حين بلغ حجم الطلبيات الملغاة إلى 53 طلبية.



وبالمقارنة، أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات المنافسة لـ"بوينج" بأنها سلمت 50 طائرة للعملاء في مايو/أيار مقابل 45 طائرة في أبريل/نيسان.