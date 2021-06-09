شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض رغم ارتفاع وتيرة تسليم السيارات في السوق الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق بالجلسة بعد بيانات تسليم السيارات في الصين.



وكشفت بيانات "تسلا" عن أن تسليم سياراتها الكهربائية ارتفع في مايو/أيار بعد التراجع في أبريل/نيسان عندما علقت الشركة عملياتها الإنتاجية بشكل مؤقت لأعمال الصيانة.



وسلمت الشركة الأمريكية ما يزيد عن 33.46 ألف سيارة كهربائية من إنتاجها في الصين خلال الشهر الماضي من بينها 11.52 ألف سيارة تم تصديرها للخارج مقارنة بتسليم 25.84 ألف في أبريل/نيسان.



يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الصين تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، وتستهدف بكين تقلي انبعاثات الكربون إلى صفر بالمائة بحلول عام 2060، وذلك من خلال الاعتماد على المركبات العاملة بالبطاريات.



وبلغ إجمالي مبيعات الصين من السيارات 1.66 مليون سيارة في مايو/أيار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1.1%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 603.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 623.1 دولار وأقل سعر عند 595.5 دولار.