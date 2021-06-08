شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، عند أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بعد أن قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية إنه حتى إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع إيران فإن "مئات" من العقوبات الأمريكية على طهران ستظل سارية. ويعني ذلك أن إمدادات إيرانية إضافية من الخام لن تعود إلى السوق قريبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أتوقع أنه حتى في حال العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن مئات العقوبات ستظل سارية، ومنها عقوبات فرضتها إدارة ترامب. وستظل سارية حتى إذا لم تكن متسقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك إلى أن تغير إيران سلوكها".

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو واحدا بالمائة، لتسجل عند التسوية 72.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للتسوية منذ مايو 2019.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 70.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ومما ساعد في تقييد مكاسب السوق اليوم بيانات أظهرت أن واردات الصين من النفط الخام هبطت 14.6 بالمائة على أساس سنوي في مايو.

ارتفعت أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية وقفز برنت نحو 40 بالمائة وسجل الخام الأمريكي مكاسب أكبر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد-19.