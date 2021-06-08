شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 23 سودانية من العاملات في قوات حفظ السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي:”الخليج 365”

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم حفل تسليم هدايا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات إلى السيدات العاملات في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإرسال مجموعة هدايا عينية لتوزيعها على قوات حفظ السلام النسائية للأمم المتحدة في إفريقيا، والتي بدأ توزيعها من جمهورية تنزانيا المتحدة ثم جمهورية السودان الشقيقة، مروراً بعدد من الدول في جنوب إفريقيا، في إطار «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، التي أطلقتها سموها بتنفيذ وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وحفظ السلام، التي ترعاها حكومة الإمارات وتستضيفها مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي.

وحضر الحفل حمد الجنيبي، سفير دولة الإمارات في السودان، والسفير أحمد سوار الذهب، مدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية السودانية، وماباي بابكر سيسي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة- رئيس بعثة قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة المكلف، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية السودانية ومديري ومسؤولي مكاتب الأمم المتحدة في الخرطوم، إذ تم خلال الحفل تسليم الهدايا إلى 23 امرأة من النساء السودانيات العاملات في قوات حفظ السلام.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكريمة بتقديم هدايا عينية للسيدات العاملات في قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في إفريقيا، جاءت في خضم مساهمات سموها ودعهما الجليل لسيدات العالم في جميع القطاعات والمجالات، ومنها مجال السلام والأمن.

ومن جانبها قالت الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ساهمت في دعم النساء العاملات في قطاع السلام والأمن حول العالم.

ومن ناحيته قال حمد الجنيبي، سفير دولة الإمارات في السودان، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والسلام.

فيما أشاد ماباي بابكر سيسي، رئيس بعثة حفظ السلام بمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك ودعمها المتواصل من أجل إحلال السلام.