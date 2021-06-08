شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة إيقاف تداول 21 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، المصرية للاتصالات، رواد السياحة-رواد، الدلتا للسكر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، ليسيكو مصر، الشمس للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدلتا للتأمين، برايم القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن.





البورصة تخسر 3.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 481.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.22%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 201.9 ألف جنيه، 22.1 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2232 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1246 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 13.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.65%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 71.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 28.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.694 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.28%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 8.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 5.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.09%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 4.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.