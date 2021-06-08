شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع عقب بيانات الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من بيانات الواردات الصينية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن واردات الصين من الصويا ارتفعت في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان حيث اشترت بكين المزيد من الشحنات من البرازيل.



وأظهرت البيانات أن الصين – أكبر مشتر للصويا على مستوى العالم – اشترت 9.61 مليون طن من حبوب الزيوت في الشهر الماضي بارتفاع نسبته 29% من 7.45 مليون طن في أبريل/نيسان عندما تم تأجيل الشحنات البرازيلية.



وارتفعت واردات الصين في مايو/أيار أيضا مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 عندما اشترت 9.38 مليون طن من الصويا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.4% إلى 15.80 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 15.97 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 15.61 دولار.