شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في اعقاب صدور بيانات حكومية كشفت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجل انكماشا بنسبة 1% في الربع السنوي الأول بينما أشارت توقعات المحللين إلى انكماش بنسبة 1.2%.



علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر متوسط الدخل في اليابان بنسبة 1.6% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.8%.



وارتفع إقراض البنوك اليابانية بنسبة 2.9% في مايو/أيار فيما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 2.6%، وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 1.55 تريليون ين دون توقعات بتحقيق فائض عند 1.60 تريليون ين.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 109.4، وسجل أعلى سعر عند 109.5 وأقل سعر عند 109.2.