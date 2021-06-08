شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بعد جلستين من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد جلستين من المكاسب، وذلك بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وانخفض العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 8.2% خلال أبريل/نيسان مسجلا 68.9 مليار دولار.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



يأتي ذلك في ظل المتابعة اللصيقة أيضا لتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة توجهات السياسة النقدية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.40 دولار إلى 1894.40 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1906.9 دولار وأقل سعر عند 1885.7 دولار.