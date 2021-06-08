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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مباحثات عبر الاتصال المرئي، مع وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، والتي تطرقت لمناقشة آفاق التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، ورئيس هيئة الاستثمار العراقية سهى النجار، وعدد من المسؤولين في البلدين.



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