ديوان المحاسبة

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وأوضح الديوان العام للمحاسبة في بيان له، أن برامج التدريب تشمل تخصصات المحاسبة والمراجعة، والعلاقات العامة، والعلاقات الدولية، والموارد البشرية، والترجمة، والقانون، وعلوم الحاسب.
وتأتي مبادرة الديوان كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية معارفهم ومهاراتهم في المجالات المشار إليها، والتعرف على سوق العمل من خلال نشاط التدريب.
يذكر أن التسجيل سيبدأ اليوم الأربعاء، وينتهي يوم الاثنين 4 / 11 / 1442هـ، وعلى الراغبين في التدريب من الطلاب والطالبات التسجيل عبر منصة (تواصل) من خلال الرابط التالي: https://portal.gca.gov.sa/SCFPA/twasel/ .
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