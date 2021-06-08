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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية ينطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كبريات المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية محمد عبدالوهاب أن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، يستهدف خلال جلساته تعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وقادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

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