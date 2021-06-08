النويصر والحميد نائبين لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة

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وأوضح الصندوق في بيان أمس أنه بالإضافة لمهام عملهما السابقة، سيتولى تركي النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، ويزيد الحميد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائب المحافظ، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابة عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على الدور القيادي لصندوق الاستثمارات العامة، عبر تطوير هيكله التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة، كما سيعزز نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه إستراتيجياته الاستثمارية محليا ودوليا، وتحقيق مستهدفاته المعلنة باستراتيجية الصندوق 2021 - 2025، حيث يستهدف الصندوق زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها ، مما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيس للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث حقق الصندوق نموا سريعا منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018، كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفا في عام 2016 إلى أكثر من 1,100 موظف حاليا، وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر نحو 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ذاتها.
تركي النويصر
- يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ 2016
- تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في العديد من فئات الأصول في مختلف دول العالم
- شغل العديد من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة قبل انضمامه إلى الصندوق، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في شركة مورغان ستانلي
- عضو في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق
- يمثل الصندوق في مجالس إدارة عدد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، من ضمنها شركة لوسد موترز، وشركة نون للاستثمار، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة سنابل للاستثمار، وشركة هاباج للويد آي - جي (Hapag-Lloyd AG)
يزيد الحميد
- يشغل منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- شغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ 2020
- شغل منصب كبير الإداريين بالصندوق
- يمثل الصندوق في مجالس إدارة عدد من الشركات، من ضمنها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من البنك الأهلي السعودي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة الاتصالات السعودية
- يمتلك خبرة 16 عاما في قطاعات التمويل والإدارة- استهل مسيرته العملية بشركة (PwC)، قبل أن ينضم إلى هيئة السوق المالية السعودية
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