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وناقش المشاركون آليات تعاون وزارة السياحة مع إمارات المناطق والوزارات الأخرى لتفعيل الفرص الاستثمارية السياحة والإيواء من خلال برامج الإقراض للمشروعات السياحية والفندقية وتقديم قروض ميسرة للمستثمرين في قطاع الإيواء، خاصة في المحافظات والمدن، مشيرين إلى تقديم قروض تصل إلى 50% من تكلفة المشروع بمبالغ تصل إلى 100 مليون ريال.
وتناولت الورشة أهم أدوات الدعم لبرنامج صيف عسير 2021 وأهم فعالياته، ومميزات منصة (مطلوب) الالكترونية الخاصة بالمواسم والفعاليات والفئات المستهدفة منها والخدمات المقدمة وكذلك وحدة الخدمة الشاملة ودورها في استخراج جميع التصاريح المطلوبة لإقامة الفعاليات من الجهات المعنية خلال 72 ساعة فقط.
كما جرى مناقشة آلية الدعم المقدمة للمناطق السياحية ودور الإيواء وأهم العقبات التي قد تواجه المشروعات السياحية بمناطق المملكة كافة وطرق حلها ومنها منطقة عسير وأهم مميزاتها وكيفية الاستفادة منها.
غرفة أبها
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