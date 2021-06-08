حظر استيراد الدواجن والبيض من 3 مناطق بفرنسا بسبب إنفلونزا الطيور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد لحوم الدواجن والبيض من 3 مناطق بفرنسا بسبب انتشار إنفلونزا الطيور، فيما استثنت بعض المنتجات التي يتم معالجتها حراريا شريطة مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأصدرت الهيئة أمس قرارا بفرض الحظر الموقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق «Landes» و»Pyrenees-Atlantiques» و»Gers» في جمهورية فرنسا بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وأوضحت الهيئة أن قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفش جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق.

واستثنت الهيئة من قرار الحظر الموقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى جمهورية فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

ويأتي القرار إلحاقا لقرار الهيئة رقم (14280/ق) وتاريخ 20 / 5 / 1442، بشأن فرض حظر موقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة «AINT GEOURS DE MAREMNE» في فرنسا، بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.