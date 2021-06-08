شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لرفع مستوى جودة المعارض والمؤتمرات بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت غرفة جازان اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لرفع مستوى جودة المعارض والمؤتمرات في منطقة جازان، والمساعدة في تأهيلها لتكون وجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات، وبحث سبل التعاون في مجال تبادل المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تيسير الملاح، أن صناعة المعارض والمؤتمرات عالميا من أكثر القطاعات تأثيرا على أعمال وتجارة الدول، وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على جميع قطاعات الاقتصاد، كما تتفوق صناعة المعارض والمؤتمرات في بعض الدول على صناعات كبرى، وتؤثر بشكل كبير على نمو وازدهار جميع أوجه التجارة، مشيرا إلى أنها البوابة الكبرى لالتقاء قادة الرأي ورؤساء الشركات وكبار مسؤولي الحكومات على صعيد عالمي.

ولفت الملاح إلى أن توقيع الاتفاقية سيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات، ووضع معايير تسهم في رفع قيمة الفعاليات التي ستقام في منطقة جازان، إضافة إلى تحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات الذي سيسهم بشكل مباشر في استقطاب الزيارات والمشاركات من خارج المنطقة بشكل كبير، وتزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، وترفع منسوب قطاع النقل العام والخاص، وتؤثر إيجابيا على إيرادات قطاعات التجزئة والتموين والسياحة العامة والترفيه وغيرها، وأيضا تدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما أنها سوف تسهم في تطوير الأعمال وتطوير المنتجات.

من جانبه أوضح أمين غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن الاتفاقية تهدف إلى حصر مؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات بالمنطقة، والعمل على تصنيفها مستقبلا، ودراسة نسبة نمو المعارض والمؤتمرات بالمنطقة وتحديد الفجوات، وتحفيز إقامة المعارض والمؤتمرات بالمنطقة، مبينا أن ذلك سيسهم في تطوير جودة المعارض والمؤتمرات والفعاليات بالمنطقة، والعمل على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه منظمي الفعاليات بالمنطقة، ورصد ومتابعة المعارض والمؤتمرات وتفعيل دور رقابي مشترك مع الهيئة.