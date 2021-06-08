شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يعرف منسوبي هيئتي المدن ومناطق التقنية والطيران المدني بخيارات التملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد برنامج «سكني» عددا من الورش التعريفية لمنسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بهدف التعريف بالخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يقدمها البرنامج، لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول من مستحقي الدعم السكني، ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر موقع وتطبيق سكني أو عبر مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر والمعارض التي تقام بالشراكة مع الجهات المختلفة.

وأوضح «سكني» أن ورش العمل تأتي ضمن مهام إدارة الإسكان المؤسسي، بهدف التعريف بمميزات الخدمات والخيارات السكنية التي يتيحها برنامج سكني ضمن جهوده لتحسين تجربة المستفيدين وتقديم حلول سكنية وتمويلية تلائم احتياجات الأسر السعودية، للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويتيح موقع وتطبيق «سكني» مجموعة من الخدمات والتسهيلات السكنية، تبدأ من الاستحقاق الفوري والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها، واختيار الحلول التمويلية ومميزاتها، و»عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و»التصاميم الهندسية»، و»المقاول المعتمد»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

يذكر أن إدارة الإسكان المؤسسي تعنى بتقديم التسهيلات والخدمات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول وفقا لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها برنامج سكني.