شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الياباني»: لن نتردد في إجراء المزيد من التيسير عند الحاجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ماسايوشي أماميا نائب محافظ بنك اليابان، الثلاثاء، إن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا اقتضت الحاجة.

وأبلغ أماميا ندوة على الإنترنت «اقتصاد اليابان يتجه إلى الانتعاش، إلا أن المستهلكين سيظلون على الأرجح على حذر بشأن الإنفاق مع استمرار القيود الرامية غلى منع انتشار جائحة كوفيد-19».

وأضاف: إن المركزي الياباني سيمدد موعد انتهاء برنامج لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة في سبتمبر/ أيلول إذا ارتأى أن ذلك لا بد منه.

إلى ذلك، ارتفع إنفاق الأسرة اليابانية خلال إبريل بنسبة 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مدعوماً بانتعاش الاستهلاك بعد انخفاض حاد نجم عن أزمة فيروس كورونا.

وأفادت بيانات حكومية يابانية بأن متوسط إنفاق الأسرة المكونة من شخصين أو أكثر بلغ 301043 يناً، ما يعادل 2700 دولار مع تراجع الصرف على قطاعات مثل تناول الطعام في الخارج والرحلات التي لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأوضاع الاقتصادية في اليابان مدعوماً بنمو صادرات معدات إنتاج أشباه الموصلات والآلات الثقيلة مثل الجرافات إضافة إلى الزيادة الحادة في مبيعات التجزئة على أساس سنوي.

فقد ارتفع المؤشر - الذي يركز على قطاع التصنيع في شهر إبريل/ نيسان الماضي - بواقع 2.6 نقطة مقارنة بشهر مارس/ آذار السابق عليه إلى 95.5 نقطة مقابل قاعدة عام 2015 البالغة 100 في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى مستوى منذ أن سجل 95.8 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حسب التقرير الأولي لمكتب مجلس الوزراء الياباني.

وعلى الرغم من ضعف استهلاك الخدمات في ظل حالة طوارئ كورونا الثالثة «فإن التحسن في قطاع التصنيع مستمر» حسب التقرير الذي أكد أن المؤشر الاقتصادي تعافى إلى مستوى ما قبل وباء كورونا وأن الاقتصاد الياباني «يتعافى». (وكالات)