شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الثلاثاء 8-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الثلاثاء 8-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي:

1.8 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج من يوليو وحتى مارس الماضى

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

المالية: علاقتنا مستمرة بصندوق النقد والدولة نجحت بالبرنامجين الأول والثانى.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي علاقة مستمرة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تطبيق البرنامج الأول، والذي كانت مدته 3 سنوات، ونحن الآن في البرنامج الثاني والدولة اثبتت كفاءة بالرغم من الظروف الحالية والخاصة بأزمة كورونا.

القومى للاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول وقياسات ميدانية لأداء الخدمة

أكد الدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهود الجهاز في مجال العمل على تحسين جودة خدمات المحمول، مشيراً إلي توفير الجهاز ترددات جديدة للشركات.

وزيرة الصناعة: نسعى للتعاون مع المجتمعات العمرانية بشأن الولاية على الأراضى الصناعية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية، لافتة إلى أنه جارى العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات بعدد من أجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو دفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، وأنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة أسفل مستوى 10آلاف نقطة بختام جلسة الثلاثاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.

اقتصادية قناة السويس وكاتوفيتسا البولندية يوقعان عقد إنشاء منطقة صناعية بولندية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صباح اليوم توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

رئيس ايتيدا: 1.6 مليار دولار استثمارات تطوير البنية التحتية للاتصالات

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، على أن مصر تسير وفق خطة متكاملة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى شتى المجالات والقطاعات الصناعية، وذلك في إطار تحقيق "رؤية مصر 2030".