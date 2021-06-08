شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ميدغلف" تبحث نتائج أعمالها عن عام 2020 في 30 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستصوت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستبحث الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية على صرف مبلغ 4 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 8.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 37.91%. وارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 78.03% بسبب ارتفاع المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع والدخل من التوزيعات.