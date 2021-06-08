شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أليانز للتأمين" تناقش القوائن المالية في 29 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الثلاثاء، الموافق 29 يونيو الجاري، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستصوت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستبحث الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 15 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بنسبة 32.1% لتُسجل 92.6 مليون ريال مقابل 136.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020، بالإضافة إلى الإنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 31.9%.