شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم انتعاش النفط وصدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من انتعاش أسعار النفط وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 69.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 69.8 دولار وأقل سعر عند 68.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% إلى 71.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.9 دولار وأقل سعر عند 70.7 دولار.



من ناحية أخرى، كشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري الكندي سجل فائضا بنحو 600 مليون دولار كندي في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز قدره 900 مليون دولار خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8259، وسجل أعلى سعر عند 0.8284 في حين سجل أقل سعر عند 0.8258.